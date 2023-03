Recife Outlet, em Moreno, abre 120 vagas de emprego; saiba como concorrer

A- A+

Pelo menos 120 vagas de emprego devem ser abertas nos próximos meses no centro de compras Recife Outlet, localizado em Moreno, na Região Metropolitana do Recife.

As oportunidades contemplam as novas operações já confirmadas para o local, como O Boticário e a Reebok, que devem inaugurar lojas neste primeiro semestre.



As seleções já estão acontecendo. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected].

De acordo com o Recife Outlet, o local, que possui 70 lojas de grifes globais, emprega cerca de mil pessoas, sendo a maioria dos funcionários moradores do interior do Estado.



O conceito do mall é vender produtos de alto padrão com descontos que chegam até 70%. O local passou por expansão em 2022 e tem expectativa de crescimento de 12% nas vendas em 2023.

