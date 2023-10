A- A+

Reciprev abre concurso com salários de até R$ 3.314,73 mais gratificações; saiba como participar Inscrições abrem às 10h desta quarta-feira (1º) e seguem até as 23h do dia 15 de dezembro

A Autarquia Municipal de Previdência à Saúde dos Servidores de Recife (Reciprev) anunciou, nesta terça-feira (31), a abertura de concurso público com 15 vagas de níveis médio, técnico e superior.



As inscrições abrem às 10h desta quarta-feira (1º) e seguem até as 23h do dia 15 de dezembro, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo certame.



Confira os cargos, quantidade de vagas e salários:

Nível médio:

- Assistente de previdência e assistência à saúde (4) - R$ 1.721,79



Nível técnico:

- Técnico de previdência e assistência à saúde – Contabilidade (2) - R$ 1.721,79 + gratificações

- Técnico de previdência e assistência à saúde – Informática (1) - R$ 1.721,79 + gratificações



Nível superior:

- Analista de previdência e assistência à saúde – Administrativa (3) - R$ 3.314,73 + gratificações

- Analista de previdência e assistência à saúde – Arquivologia (1) - R$ 3.314,73 + gratificações

- Analista de previdência e assistência à saúde – Assistência Social (1) - R$ 2.486,04 + gratificações

- Analista de previdência e assistência à saúde – Ciência Atuarial (1) - R$ 3.314,73 + gratificações

- Analista de previdência e assistência à saúde – Contabilidade (1) - R$ 3.314,73 + gratificações

- Analista de previdência e assistência à saúde – Informática (1) - R$ 3.314,73 + gratificações



Gratificações:

Segundo o edital, os aprovados receberão duas gratificações, sendo uma a Gratificação de Exercício de Atividade (GAT), que varia de R$ 404,22 a R$ 1.564,62, e o Adicional de Capacitação Profissional (ACP), cujos valores também vão de R$ 404,22 a R$ 1.564,62, de acordo com o cargo escolhido. Confira tabela:

O processo seletivo será composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, que abordarão conhecimentos gerais e específicos de cada cargo.



O valor da taxa de inscrição é de R$ 75 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 95 para os cargos de nível superior.

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 25 de fevereiro de 2024. O resultado final deve ser divulgado no dia 27 de março do ano que vem.



"Vamos aproveitar esta oportunidade para fortalecer nossa equipe, ampliar a capacidade de atendimento aos segurados e garantir a continuidade dos bons serviços prestados, com qualidade e eficiência", ressaltou o diretor-presidente da Reciprev, Marconi Muzzio.



Os requisitos específicos para cada cargo, cronograma de etapas e formulário de inscrição estão disponíveis no edital abaixo:

Veja também

INTERNACIONAL Ex-chanceler lamenta enfraquecimento da ONU em "momento grave"