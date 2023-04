A- A+

Reciprev promove concurso público com 15 vagas e salários de até R$ 6.262,55 Período de inscrições e as datas das provas ainda não foram anunciados

A Prefeitura do Recife (PCR) vai realizar concurso público para preencher 15 vagas na Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (Reciprev), além de cadastro de reserva.

O concurso, que foi anunciado pelo prefeito do Recife, João Campos, será realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), porém o período de inscrições e as datas das provas ainda não foram definidos.



As vagas estão assim distribuídas:

- 4 vagas para Assistente de Previdência e Assistência à Saúde,

- 2 vagas para Técnico em Previdência e Assistência à Saúde (Contabilidade),

- 2 vagas para Analista de Previdência e Assistência à Saúde (Área Administrativa),

- 1 vaga para Técnico em Previdência e Assistência à Saúde (Informática),

- 1 vaga para Analista de Previdência e Assistência à Saúde (Contabilidade),

- 1 vaga para Analista de Previdência e Assistência à Saúde (Jurídico),

- 1 vaga para Analista de Previdência e Assistência à Saúde ((Arqueologia),

- 1 vaga para Analista de Previdência e Assistência à Saúde (Ciência Atuarial),

- 1 vaga para Analista de Previdência e Assistência à Saúde (Assistência Social)e

- 1 vaga para Analista de Previdência e Assistência à Saúde (Informática).

O salário para Assistente de Previdência e Assistência à Saúde (nível médio) será R$ 1.627,55 para 40 horas semanais; e Técnico em Previdência e Assistência à Saúde (nível técnico) terá salário R$ 2.435,99 para a mesma carga horária.

Já a remuneração de Analista de Previdência e Assistência à Saúde (Assistente Social) será de R$ 4.696,92, com carga horária de 30 horas semanais, e o valor para Analista de Previdência e Assistência à Saúde, para as demais áreas, será R$ 6.262,55, com carga horária de 40 horas.

“Vamos realizar o concurso da Reciprev para garantir quadros efetivos para a nossa autarquia. Com isso, a gente dá a garantia da boa política pública, de forma permanente, com responsabilidade fiscal, equilíbrio, zelo com o dinheiro e com a previdência”, disse João Campos, ao lado do presidente do Reciprev, Manoel Carneiro.

