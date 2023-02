A- A+

Rede de lojas abre vagas em Pernambuco; confira as oportunidades e como se candidatar As vagas são extensivas às pessoas com deficiência (PcD)

A rede Ferreira Costa está com vagas abertas para diferentes funções para suas lojas localizadas em Pernambuco. As vagas são extensivas às pessoas com deficiência (PcD).



Os interessados devem se inscrever no site https://carreiras.ferreiracosta.com/.

Confira as vagas disponíveis em cada unidade:



Loja Recife - Tamarineira:

Supervisor de auditoria

Caixa,

Atendente,

Auxiliar de depósito

Vendedor.



Loja Recife - Imbiribeira

Auxiliar de auditoria

Auxiliar de prevenção

Caixa

Motorista

Auxiliar de assistência técnica

Conferente de mercadoria

Auxiliar de depósito

Consultor do Centro Automotivo

Atendente

Supervisor de depósito.

Loja - Caruaru

Marceneiro

Atendente

Encarregado de prevenção

Supervisor trade marketing

Auxiliar administrativo

Auxiliar serviços gerais



Loja - Garanhuns

Atendente

Vendedor

Aux. de Serviços Gerais

Aux. de Depósito

Técnico de Segurança do Trabalho.

