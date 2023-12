A- A+

Santa Cruz do Capibaribe anuncia concurso público com 221 vagas em diversas áreas O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período

A Prefeitura do município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, anunciou um concurso público com 221 vagas disponíveis para candidatos nos níveis Médio, Técnico e Superior. As inscrições estarão abertas a partir desta terça-feira (26) e vão até o dia 05 de fevereiro de 2024. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Há vagas para Agente Comunitário de Saúde, Analista de Controle Interno, Assistente Social, educadores, enfermeiros(as), médicos de diferentes especialidades, farmacêuticos e fisioterapeutas, entre outros. Além disso, o processo seletivo contempla vagas para técnicos em enfermagem, radiologia, saúde bucal e segurança do trabalho.

Os candidatos devem ficar atentos às taxas de inscrição, estabelecidas em R$105,00 para cargos de Nível Médio e Técnico, e R$125,00 para Nível Superior. Para obter informações detalhadas sobre o concurso e realizar a inscrição, os candidatos devem acessar o site oficial do Instituto Darwin, responsável pela seleção, disponível no site do Instituto Darwin.



Cargos e quantidade de vagas:

As oportunidades são para os seguintes cargos:

* Agente Comunitário de Saúde (15)

* Agente de Combate às Endemias (5)

* Auxiliar de Farmácia (1)

* Técnico em Enfermagem (10)

* Técnico em Radiologia (2)

* Analista de Controle Interno (2)

* Assistente Social (1)

* Biomédico (2)

* Educador Físico (1)

* Enfermeiro (5)

* Enfermeiro Hospitalar (5)

* Farmacêutico (1)

* Fisioterapeuta (3)

* Fonoaudiólogo (2)

* Médico (4)

* Médico em várias especialidades

* Terapeuta Ocupacional (2)

* Professores em várias disciplinas

