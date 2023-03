Santander com vagas para contratação de assessores de investimento em Pernambuco

A- A+

O Santander está contratando assessores de investimentos em Pernambuco para atuar no projeto AAA. O Banco vem expandindo o time atual de advisors, e há vagas para atuar tanto na capital quanto no interior nesse processo de regionalização dos escritórios de atendimento a investidores, que ofertam um portfólio de produtos competitivos para os clientes. Em todo o País, o Santander possui mais de 600 vagas abertas para essa posição. As inscrições devem ser realizadas por meio do site www.santander.com.br/aaa.

Essa ação dá sequência ao plano da Instituição em ser referência no tema Investimentos. Em 2022 foi lançado o AAA (Asset Allocation Advisor), um modelo escalável, inovador e disruptivo de assessoria de investimentos para os profissionais desse mercado, focado no cliente e na meritocracia. Ele prevê a contratação de 1,2 mil assessores e 100 traders que ficarão em diversos escritórios espalhados pelo País.

A estrutura AAA, o novo Portal de Investimentos Digital, já disponível para todos os clientes, e a abertura da plataforma de fundos de investimentos – com produtos da Santander Asset Management (SAM) e gestores externos – garantem uma oferta completa e competitiva do Banco aos clientes.

“Temos em Pernambuco um ambiente moderno que permite a integração de assessores de investimentos com os gerentes de relacionamento Select, para atender e recomendar as alocações mais adequadas de acordo com o perfil do cliente. Esse movimento do Santander, de atração de mão de obra qualificada, também tem o objetivo de atender a um público cada vez maior interessado em ter uma assessoria financeira qualificada que ajude a nortear sua carteira de investimentos”, diz José Arcurso, superintendente da Rede Nordeste do Santander Brasil.

Ainda como parte da estratégia de se tornar a maior plataforma de investimentos do mercado, o Santander Brasil está oferecendo, gratuitamente, um curso de preparação para as certificações CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) e CFP (Certified Financial Planner) para interessados em atuar como assessor de investimentos do Banco. Em parceria com a escola preparatória Eu me banco Educação, o curso estará disponível tanto para novos contratados quanto para quem já é assessor no Santander e deseja elevar o nível de formação.

Segundo Luciane Effting, Executiva de Investimentos e responsável pelo Santander AAA, antes de disponibilizar os cursos de forma gratuita, os assessores bancavam por conta própria a preparação para certificação necessária para trabalhar com investimentos. No caso do CFP chega a custar R$ 4 mil. Agora o Santander e a Eu Me Banco bancam para todos os seus Assessores AAA.

Luciane Effting, Executiva de Investimentos e responsável pelo Santander AAA | Foto: Divulgação

“Criamos um modelo em que o assessor é nosso principal parceiro nesse projeto de transformar o Santander na referência de investimentos do mercado. Com profissionais qualificados e alinhados com o modelo sério e transparente do Santander de prestar assessoria, temos a convicção de que estamos construindo a melhor plataforma de investimentos do mercado. Nosso olhar é no longo prazo. Queremos nossos clientes satisfeitos hoje, amanhã e sempre”, complementa Luciane.

