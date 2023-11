Santander oferece 5 mil bolsas gratuitas em cursos online de inglês; saiba como participar

A- A+

Cinco mil bolsas 100% gratuitas em cursos online de inglês são oferecidas pelo Santander e a organização internacional do Reino Unido para relações culturais British Council.



A qualificação é oferecida por meio do programa Santander Scholarships. Para concorrer, é necessário ser maior de 18 anos. As vagas são ofertadas para todo o Brasil.



As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 13 de dezembro no portal Santander Bolsas. A seleção ocorre por meio de um teste de habilidades online.



Depois de selecionados, os estudantes fazem um teste de nivelamento para iniciarem no curso mais adequado ao seu nível. Os cursos são oferecidos na plataforma de treinamento de inglês online do British Council.

A qualificação tem duração de 16 semanas e é realizada em cinco níveis, do iniciante ao avançado. São 12 aulas em grupo, com tutoria online.



Os selecionados recebem treinamento para melhorar a comunicação no campo profissional, expandir gramática e vocabulário, se preparar para entrevistas de emprego e saber interagir com profissionais de outros setores.



Em cada nível, o curso começa em 8 de janeiro de 2024 e termina em 29 de abril de 2024.



Após a conclusão do curso, os estudantes realizam teste e recebem um certificado de participação do British Council.

