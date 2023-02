Santander oferece um milhão de vagas em curso online gratuito de inglês em todo o Brasil

A- A+

O banco Santander abriu um milhão de vagas em curso online gratuito de inglês para todo o Brasil, destinado ao público acima dos 16 anos. Para participar, é necessário realizar inscrição até o dia 28 de abril na plataforma de educação da empresa.



A bolsa dá acesso aos 16 níveis de curso da EF English Live, com modúlos do iniciante ao pós-avançado. A formação deverá ser concluída em até 90 dias. Todos os inscritos receberão um e-mail de confirmação com link de acesso à plataforma.



“O inglês é a língua universal para se comunicar em qualquer lugar do mundo. O Santander Universidades vai capacitar pessoas para aprender do zero ou melhorar seus conhecimentos na língua inglesa,” afirmou o superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil, Nicolás Vergara.

A iniciativa faz parte da campanha “De Vida”, que busca ressignificar a palavra “dívida”, ofertando capacitações e ações de gestão inteligente de crédito.



Santander Universidades

Mais de 790 mil estudantes já fizeram de programas gratuitos realizados pelo Santander Universidades em parcerias com 1.200 universidades de 22 países. De acordo com o banco, mais de R$ 40 milhões são investidos anualmente em educação.

