Select: Santander abre vagas em Pernambuco para profissionais atuarem com clientes de alta renda

A- A+

O Santander Select, uma divisão do Santander Brasil focada em atender clientes de alta renda, está com 230 vagas abertas para Especialistas em todo o País, incluindo Pernambuco. Segundo a instituição financeira, essas contratações visam impulsionar o crescimento da base de clientes e alcançar a marca de um milhão de clientes até o final de 2023.

Os candidatos interessados devem possuir graduação completa, certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20) concedida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), vivência em pacote Office, conhecimento em produtos de investimentos e experiência em gestão de carteira do segmento pessoa física alta renda.

Os contratados serão responsáveis por atuar de forma consultiva e personalizada, garantindo a melhor experiência para o cliente. Além disso, eles oferecerão produtos e serviços financeiros, devendo estar atualizados sobre as mudanças no mercado para proporcionar um atendimento efetivo.

Geraldo Rodrigues Neto, diretor de Investimentos, Alta Renda e Negócios Internacionais PF do Santander, destaca a importância do atendimento personalizado e do conhecimento técnico do setor para o sucesso do segmento de alta renda. Ele enfatiza que “o Santander é uma instituição que valoriza o protagonismo, a meritocracia e a diversidade, proporcionando oportunidades de crescimento para todos os colaboradores”.

Para se candidatar a uma vaga, os interessados devem preencher o formulário disponível neste link. Ter pós-graduação e a certificação CEA (Certificação de Especialista de Investimentos), também da ANBIMA, será considerado um diferencial.

Veja também

Drogas México: americanos traficam 85% do fentanil apreendido na fronteira