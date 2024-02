Prepare-se corretamente para concursos na carreira policial

A- A+

Constantemente milhares de vagas são ofertadas para concursos policiais, e em Pernambuco, sobretudo, há editais abertos para cargos da Polícia Civil e Polícia Militar. Mas quem deseja seguir essa carreira, precisa entender que além da prova teórica, os certames dessa categoria também exigem o Teste de Aptidão Física (TAF), e alguns concurseiros acabam tendo dificuldades na conciliação dessas demandas.

Com oportunidades para agente, escrivão e delegado, o TAF da Polícia Civil, por exemplo, é feito com diferentes exigências para os homens e para as mulheres. Para os homens, os critérios de avaliação são os seguintes: 3 repetições de flexão na barra fixa; 1,65 metros de impulsão horizontal; nadar 50 metros em 70 segundos; correr 2.200 metros em 12 minutos.

Para as mulheres, há algumas diferenças. Em vez de flexão na barra fixa, a candidata deve realizar uma barra estática por 15 segundos. A impulsão horizontal é de 1,35 metros, e o teste de natação requer nadar 50 metros em 80 segundos. Por fim, a corrida de 12 minutos é para uma distância de 1.800 metros.

As especificidades variam de acordo com as normas de cada Estado e do edital do concurso. Então, qual seria a melhor forma de obter êxito nas duas provas? A reportagem da Folha de Pernambuco conversou com a policial e mentora para carreiras policiais, Samila Fonteles, que trouxe algumas orientações para os concurseiros de plantão.

Fonteles adianta que o ponto de partida é “antecedência e organização”, pois, segundo ela, quem se prepara com antecedência, tem tempo de qualidade para estudar e entender quais estratégias funcionam mais para o seu estilo de aprendizagem.

“O estudo pré-edital é o mais recomendado, pois o aluno consegue organizar seu cronograma de estudos de acordo com a sua rotina”, explicou a mentora.

Em relação ao TAF, ela acredita que um dos principais erros cometidos, é não considerá-lo uma disciplina obrigatória dentro da rotina de estudos, deixando para se preparar só depois que são aprovados. Dessa forma, não há tempo hábil para um preparo efetivo, ocasionando a reprovação.

“Para que isso não aconteça, é recomendado que o candidato inicie atividade física ainda durante a preparação para a prova objetiva, como: musculação, corrida, barra, com auxílio de bons profissionais”, orienta a mentora.

