Secretaria de Administração abre seleção para 38 vagas com salários de até R$ 7,4 mil; saiba mais Os contratos serão de 24 meses, com possibilidade de extensão pleo mesmo período

A Secretaria de Administração de Pernambuco abriu, nesta sexta-feira (1°), processo de seleção para 38 vagas de emprego em diversas áreas de nível técnico e superior. Os salários chegam a valores de até R$ 7,4 mil, e as inscrições seguem até o dia 15 de setembro.

O edital da seleção foi divulgado na edição desta sexta do Diário Oficial do Estado. As vagas ofertadas são para as seguintes áreas: Médico Perito, Médico do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Técnico em Segurança do Trabalho.

Já no que diz respeito à disposição das vagas, os 38 classificados serão direcionados para 10 cidades de Pernambuco: Recife, Caruaru, Petrolina, Salgueiro, Ouricuri, Afogados da Ingazeira, Garanhuns, Arcoverde, Araripina e Serra Talhada.

As cargas horárias também variam, entre 20, 30 e 40 horas semanais. Já os salários circulam entre R$ 1.759,92 e R$ 7.499,02. Confira, abaixo, a disposição das vagas por salário, jornada de trabalho e remuneração.

Disposição das 38 vagas de emprego. Foto: Reprodução / Diário Oficial

Como participar da seleção

As inscrições para o processo devem ser realizadas pelo site da Secretaria de Admininstração do Estado, por meio do sistema de seleção, disponível neste link.

Os contratos de trabalho terão duração de 24 meses, com possibilidade de extensão pelo mesmo período.



O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 27 de setembro, enquanto o resultado final, que depende de análise de recursos, será revelado no dia 6 de outubro. Ambos anúncios acontecem no site da Secretaria de Administraçõa e no Diário Oficial do Estado.

Para mais informações, é possível acessar o edital completo, que direcionará para a edição desta sexta-feira do Diário Oficial.



