Secretaria de Desenvolvimento Profissional de Pernambuco oferece 411 vagas de emprego

A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo divulgou 411 vagas disponíveis para esta quarta-feira (19), voltada para os pernambucanos que buscam oportunidades no mercado de trabalho. As vagas ofertadas são para: Arcoverde, Araripina, Belo Jardim, Bezerros, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Igarassu, Nazaré da Mata, Paulista, Petrolina, Pesqueira, Recife, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão e Serra Talhada.

Em Recife foram divulgadas quase 100 vagas, com destaque para Vendedor de Serviços (venda de serviços em internet de fibra ótica), com 20 vagas com salário de R$1485,00, e Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança, com 10 vagas e salário não informado. Todos com exigência de ensino médio completo.

Já em Petrolina há cerca de 40 vagas disponíveis, sendo 30 somente para Trabalhador Rural, com salário de R$1302,00 e fundamental completo. Em Cabo de Santo Agostinho os destaques são para as vagas de Isolador Térmico (15 vagas) e Funileiro Montador (10 vaga), ambos com salário não informado e exigência de ensino médio completo.

