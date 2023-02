Senac abre 238 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes em Pernambuco

A- A+

Até o próximo domingo (26), estão abertas 238 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes oferecidos pelo Senac em Pernambuco. As vagas, via Programa Senac de Gratuidade (PSG), são para a modalidade presencial, com aulas nas unidades do Recife; Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata; Caruaru e Garanhuns, no Agreste, e Serra Talhada, no Sertão.



As aulas começam em março próximo. Os candidatos deve ter renda familiar de até dois salários-mínimos por pessoa e satisfazer os pré-requisitos do curso escolhido, que podem ser consultados no edital, disponível no site do Senac, onde consta o perfil, objetivo e pré-requisito de cada curso. As inscrições no site www.pe.senac.br/psg, na aba “Consulta de Vagas”.

Os cursos são de Confeiteiro, Agente Comunitário de Saúde, Qualidade e Segurança do Paciente, Cuidador de Idoso, Massagista, Técnico em Massoterapia, Garçom, Camareira (o) em Meios de Hospedagem, Atendente de Lanchonete, Cozinheiro, Técnico em Finanças, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem, Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, Assistente de Marketing e Vendas e Barbeiro.

A carga horária dos cursos varia de 48 a 1.700 horas/aula, de segunda a sexta. Com exceção do curso de Barbeiro, com atividades de segunda a quinta-feira, e do curso de Qualidade e Segurança do Paciente, que será exclusivamente aos sábados. [Confira ao fim do texto mais detalhes sobre os cursos]

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), a unidade do Senac na capital pernambucana dispõe 136 vagas gratuitas. Já no Sertão, os residentes de Serra Talhada podem contar com 20 vagas no curso de Assistente de Marketing e Vendas. No Agreste, o Senac de Garanhuns tem 47 vagas distribuídas em três cursos, e o Senac de Caruaru possui 25. Em Vitória de Santo Antão, são 10 vagas no curso de Barbeiro.

O resultado dos aprovados será divulgado na próxima segunda-feira (27), e as matrículas serão realizadas, presencialmente, de segunda à próxima quarta-feira (1º) nas unidades do Senac onde os cursos serão realizados.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade | Edital 2023.04

Senac Serra Talhada

Praça Barão do Pajeú, 911, Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada;

Assistente de Marketing e Vendas– 160h/a

Período: de 27/03 a 14/06;

Horário: segunda a sexta, das 19h às 22h.

Senac Vitória

Rua Aurea Pimentel, 210- Cuscuz- Vitoria de Santo Antão;

Barbeiro - 172h/a

Período: de 27/03 a 20/06;

Horário: segunda a quinta, 7h30 às 11h30.

Senac Recife

Av. Visconde de Suassuna, nº 500, Santo Amaro (Unid. de Educação profissional e Unid. de Hotelaria e turismo); Av. Visconde de Suassuna, nº 440, Santo Amaro, Recife, PE (Unidade de Imagem Pessoal);

Massagista – 240h/a

Período: 07/03/23 a 02/06;

Horário: segunda a sexta, das 8h às 12h.

Téc. em Massoterapia -1200h/a

Período: 08/03/23 a 13/06/2024;

Horário: segunda a sexta, das 18h às 22h.

Garçom-240h/a

Período: 01/03 a 14/04;

Horário: segunda a sexta, das 8h às 12h.

Camareira (o) em Meios de Hospedagem -160h/a

Período: 08/03 a 08/05;

Horário: segunda a sexta, das 8h às 12h.

Atendente de Lanchonete -160h/a

Período: 14/03 a 12/05, das 18h às 22h; 27/03 a 25/05, das 8h às 12h;

Dias: De segunda a sexta

Cozinheiro-1430h/a

Período: 30/03/23 a 11/01/2024;

Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h.

Técnico em Finanças-800h/a

Período: 07/03 a 31/05/2024;

Horário: segunda a sexta, das 18h30 às 21h30.

Técnico em Segurança do Trabalho-1200h/a

Período: 07/03/2023 a 29/11/2024;

Horário: segunda a sexta, das 18h30 às 21h30.

Técnico em Enfermagem -1700h/a

Período: 27/03/23 a 14/02/2025;

Horário: segunda a sexta, das 8h às 12h.

Especialização Técnica em Instrumentação cirúrgica

Período: 20/03/23 a 19/01/2024;

Horário: segunda, quarta e sexta, das 18h30 às 21h30.

Senac Caruaru

Av. Maria José Lyra, nº140 Indianópolis

Cuidador de idosos-160h/a

Período: 07/03/23 a 05/05/23;

Horário: segunda a sexta, das 13h às 17h.

Senac Garanhuns

Rua Maria Ramos, nº22 – Heliópolis;

Confeiteiro-300h/a

Período: 20/03/23 a 11/08/23;

Horário: segunda a sexta, das 19h às 22h.

Agente Comunitário de Saúde -400h/a

Período: 20/03/23 a 11/08/23;

Horário: segunda a sexta, das 8h às 12h.

Qualidade e segurança do paciente- 48h/a

Período: 18/03/23 a 22/04/23;

Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h.

Inscrições: www.pe.senac.br/psg - aba “Consulta de Vagas”

