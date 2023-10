Senac e Porto Digital ofertam 558 vagas gratuitas em 22 cursos na área de Tecnologia da Informação

A- A+

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em parceria com o Porto Digital, está oferecendo 558 vagas gratuitas em 22 cursos de qualificação e aperfeiçoamento na área de Tecnologia da Informação (TI).



As aulas serão realizadas em unidades do Senac nas cidades de Recife, Paulista, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns e Petrolina. As inscrições já estão abertas e seguem até 13 de outubro, no site da instituição de ensino.



Entre os cursos de aperfeiçoamento estão Desenvolvimento Web (Back End ou Front End), Fundamentos de Segurança Cibernética, Gestão de Projetos de TI, Javascript Interatividade para Web, Programação em Python, entre outros.



Já entre os cursos de qualificação profissional, algumas opções são Programador de Sistema, Programador Web e Instalador e Reparador de Redes de Computadores (confira lista de cursos por cidade abaixo). As formações estão sendo ofertadas por meio do programa Trilha TI.

Para participar, é necessário ter experiência na área (para os cursos de aperfeiçoamento) e ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos. O critério de classificação será a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 17 de outubro. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas entre os dias 18 e 19 do mesmo mês, nas centrais de atendimento do Senac em cada município.



A carga horária dos cursos varia entre 15h e 240h. O início das turmas está previsto para o dia 23 de outubro, nas unidades Recife, Paulista e Caruaru. Nas demais, a data de início será informada em breve.



Na unidade do Senac no Porto Digital, estão sendo ofertadas 119 vagas em seis cursos. Já em Petrolina e Garanhuns, são 80 em cada unidade, enquanto Paulista conta com 70, Caruaru com 55 e Vitória de Santo Antão com 54. Já a unidade Recife do Senac, no bairro de Santo Amaro, na área central, estão sendo oferecidas 100 vagas.



Confira a lista completa de cursos por cidade:

Recife (Senac em Santo Amaro)

Desenvolvimento Web Back-End

Desenvolvimento Web Front-End

Aplicações Web com Python

Programação Web com Php

Desenvolver Banco de Dados

Técnicas de Machine Learning

Javascript Interatividade para Web

Recife (Senac no Porto Digital)

Técnicas de Machine Learning

Técnicas de Gestão e Governança de TI

Programação em Python

User Experience & Research - Arquitetura da Informação

Metodologia Ágil

Metodologia Scrum

Paulista

Programador de Sistema

Programador Web

Business Intelligence com Power BI

Business Intelligence com Excel

Vitória de Santo Antão

Metodologia Ágil

Business Intelligence com Power BI

Desenvolver Banco de Dados

Caruaru

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Fundamentos de Segurança Cibernética

HTML e CSS – criação de websites

Garanhuns

Lógica de Programação

Gestão de Projetos de TI

Metodologia Ágil

Business Intelligence com Power BI

Petrolina

Business Intelligence com Excel

Instalador e Reparador de Redes de Computadores

Fundamentos de Segurança Cibernética

Implementar Roteamento e Switching

Veja também

CONFLITO Hamas está ''aberto a discussões'' sobre possível trégua com Israel, diz TV