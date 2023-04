Senac em Recife oferta cursos na área de Informática, Finanças e Tecnologia

A- A+

O Senac em Recife abre inscrições para cursos técnicos em Finanças, Manutenção de Computadores e Suporte ao Usuário, Administração de Banco de Dados e Programação de Sistemas. A oportunidade é voltada para aqueles que desejam desenvolver suas habilidades e competências profissionais e melhorar sua colocação no mercado de trabalho.

O curso de Técnico em Finanças prepara os alunos para atuar no planejamento, organização, acompanhamento e controle das atividades financeiras com foco em resultados. Já os interessados em Manutenção de Computadores e Suporte ao Usuário terão a oportunidade de entender a rotina do profissional que realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, bem como identificar os principais componentes de um computador e suas funcionalidades.

Para aqueles que desejam seguir na área de tecnologia, o curso de Administração de Banco de Dados proporcionará conhecimentos na criação, instalação e monitoramento de bancos de dados de empresas, garantindo o acesso seguro às informações. E, por fim, os que buscam soluções tecnológicas para o dia a dia podem se inscrever no curso de Programação de Sistemas.

Os cursos de Técnico em Finanças e Manutenção de Computadores e Suporte ao Usuário serão realizados no horário noturno, de segunda a sexta-feira. Já os cursos de Administração de Banco de Dados e Programação de Sistemas ocorrerão nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 12h. Todos os cursos têm como objetivo formar profissionais competentes e capazes de intervir em seu campo de trabalho, com foco em resultados. Para mais informações e inscrições, acesse o link: www.pe.senac.br/unidades/recife/unidade-de-educacao-profissional-do-recife/.



Serviço:

Local: Senac Recife

Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro

Mais informações: (81) 3413.6723 / 6722 / 6651

Curso de Técnico em Finanças

Período: 02/05/2023 a 05/07/2024

Horário: segunda a sexta – 18h30 às 21h30

Carga horária: 800h

Investimento: R$372 x12 no cartão de crédito;

Curso de Manutenção de Computadores e suporte aos Usuários

Período: 24/04/2023 a 26/05/2023

Horário: segunda a sexta – 18h30 às 21h30

Carga Horária: 72h

Investimento: R$45,00 x12 no cartão de crédito;

Curso de Administrador de banco de Dados

Período: 17/04/2023 à 14/08/2023

Carga horária: 200h

Horário: Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira (08:00 às 12:00)

Investimento: R$166,66 x12 no cartão de crédito;

Curso de Programador de Sistema

Período: 17/04/2023 a 14/08/2023

Carga horária: 200h

Horário: Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira (08:00 às 12:00)

Investimento: R$166,66 x12 no cartão de crédito;

