Senac oferece novas turmas de idiomas, veja como se inscrever

A- A+

Um dos passos importantes que uma pessoa pode dar em busca de ter uma carreira internacional é por meio de um novo idioma. Além de ser um fator que coloca o profissional comprometido com o seu desenvolvimento pessoal, o conhecimento de um outro idioma deixa o candidato na frente em seleções de emprego. Para atender a essa demanda, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para cursos de idiomas no Recife e em Paulista. Entre os idiomas estão inglês, espanhol, francês, alemão e italiano.



Com turmas presenciais e remotas, os cursos têm aulas diárias, três vezes na semana ou aos sábados. As inscrições podem ser feitas presencialmente, na unidade pretendida, ou por meio do site www.pe.senac.br/idiomas/.

As ofertas dos cursos são diferentes para cada unidade. Na unidade do Recife, os cursos com vagas são para inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Para os interessados na língua inglesa, diversos níveis serão oferecidos, do Basic ao Advanced.



Opções em Paulista

Já em Paulista, na Região Metropolitana, o curso é apenas para inglês, do nível básico ao avançado. Os horários das turmas são variados, e podem ser cursados de segunda à sexta-feira, nos três turnos, ou aos sábados, das 8h às 12h, 9h às 13h ou 13h às 17h. O Senac também oferta o curso de inglês on-line, através da metodologia Smrt English, com diversas turmas e horários.



No caso dos cursos de alemão e italiano, os mesmos estão acessíveis no nível básico no primeiro semestre deste ano. Os interessados nos cursos de espanhol e francês, do nível básico ao avançado, são disponibilizadas turmas nos três turnos, inclusive aos sábados e no formato presencial e remoto.



Para quem deseja se matricular num nível mais avançado em qualquer idioma, deve fazer o teste de nivelamento on-line, disponível no site www.pe.senac.br/idiomas/.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Penúltimo na Premier League, Everton demite técnico Frank Lampard