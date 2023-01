A- A+

Senac-PE oferece 339 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em seis cidades As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 29, no site do Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Pernambuco (Senac-PE) está com 339 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação e aperfeiçoamento profissional ofertados nas unidades do Recife e Paulista, na Região Metropolitana; Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul; Caruaru, no Agreste; Petrolina e Serra Talhada, no Sertão.



As oportunidades contemplam formações nas áreas de gestão, beleza, gastronomia, comércio e tecnologia, a exemplo dos cursos de assistente administrativo, cuidador de idosos, cabeleireiro, maquiador, programador web, auxiliar de cozinha (confira lista completa abaixo).

Para participar, é necessário atender aos pré-requisitos do Programa Senac de Gratuidade (PSG), como ter renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa e residir na cidade ou redondezas do local onde a qualificação será ofertada.

Cada curso também conta com pré-requisitos específicos, que podem ser observados no edital. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 29 de janeiro, no site do Senac.



A previsão é de que o resultado dos aprovados seja divulgado no dia 30 deste mês, no site da instituição. As matrículas começarão na mesma data e seguirão até 1º de fevereiro, na unidade do Senac escolhida pelo candidato.



Confira a lista de cursos e número de vagas disponíveis:



Recife

Assistente Administrativo - 5 vagas

Cuidador de Idosos - 5 vagas

Atendente de Lanchonete - 15 vagas

Auxiliar de Cozinha - 15 vagas

Bartender - 15 vagas

Cabeleireiro - 15 vagas

Maquiador - 14 vagas



Caruaru

Assistente administrativo - 30 vagas

Proteção de Dados em Segurança de Redes de Computadores - 25 vagas



Paulista

Barbeiro - 5 vagas

Cabeleireiro - 5 vagas

Salgadeiro - 20 vagas



Petrolina

Assistente de Recursos Humanos - 20 vagas

Cabeleireiro - 20 vagas

Excelência no Atendimento ao Cliente - 20 vagas

E-Commerce: Vendendo no Comércio Eletrônico - 20 vagas

Programador Web - 20 vagas



Serra Talhada

Agente de Alimentação Escolar - 20 vagas

Auxiliar de Confeitaria - 20 vagas



Vitória de Santo Antão

Cabeleireiro - 10 vagas

Manicure e Pedicure - 20 vagas



Serviço:

Cursos gratuitos | Programa Senac de Gratuidade| Edital 02/2023

– Inscrições: de 23 a 29 de janeiro;

– Resultado dos aprovados: 30 de janeiro;

– Matrícula: 30 de janeiro a 1 de fevereiro;

– Edital completo e inscrições: www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas

