Senac-PE oferece vagas para instrutores de cursos no ramo pet

A- A+

Estão abertas inscrições para vagas temporárias de instrutores em quatro cursos no segmento pet. As vagas são para atuar em cursos a serem oferecidos pelo Senac Pernambuco:

- Esteticista de Animais Domésticos;

- Banho e Tosa de Animais Domésticos;

- Adestrador e Recepção;

- Atendimento em serviços médicos-veterinários.

Para cada um dos cursos, é exigida formação em diferentes áreas [veja a relação abaixo].

Os candidatos devem se inscrever pelo site de recrutamento do Senac ou acessando a página de carreiras do site do Senac-PE, na aba Contato > Trabalhe Conosco > Oportunidades.



Não há um número definido de vagas. Os candidatos selecionados, segundo o Senac, ficarão no banco de talentos para futuras contratações, que serão de acordo com as disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

A remuneração por hora-aula é de R$ 31,23 (para nível superior) e R$ 25,53 (para nível médio).



O Senac informa que é necessário disponibilidade para trabalhar nos turnos da manhã, tarde ou noite, "de acordo com a demanda da unidade responsável pelas vagas temporárias."



Confira abaixo mais detalhes sobre as vagas:

Esteticista de Animais Domésticos

Formação: Docentes com graduação em Veterinária, Biologia, Zootecnia ou formação em Esteticista de Animais Domésticos, formação em banho e tosa para pet shop ou cuidados aos animais (higiene e beleza).

Experiência: Comprovada na área de Banho de cães e gatos, Esteticista de Animais Domésticos, Banho e tosa de animais domésticos.

Banho e Tosa de Animais Domésticos

Formação: Docentes com graduação em Veterinária, Biologia, Zootecnia ou formação em Esteticista de Animais Domésticos, formação em banho e tosa para pet shop ou cuidados aos animais (higiene e beleza).

Experiência: Comprovada na área de Banho de cães e gatos, Esteticista de Animais Domésticos, Banho e tosa de animais domésticos.

Adestrador

Formação: Docentes com graduação em Veterinária, Biologia, Zootecnia com formação em Adestramento animal.

Experiência: Comprovada na área.

Recepção e atendimento em serviços médicos-veterinários

Formação: Docentes com Graduação em Administração, Medicna Veterinária, Biologia e áreas afins.

Experiência: Comprovada na área profissional em gestão de estabelecimentos médicos-veterinários.

Veja também

EX-PRESIDENTES Bolsonaro ganha livro de Trump com dedicatória especial: "Jair, você é ótimo"