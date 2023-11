A- A+

Senai abre inscrições para mais de 13 mil vagas gratuitas em cursos de curta duração em Pernambuco As oportunidades são voltadas para pessoas de baixa renda

O Senai Pernambuco abriu inscrições para mais de 13 mil vagas em cursos gratuitos de curta duração para aperfeiçoamento e qualificação. O início das aulas está previsto para este ano. A instituição afirma que esta é a maior oferta já realizada no Estado e busca aprimorar currículo e entrar no mercado de trabalho.

As oportunidades são voltadas para pessoas de baixa renda. Há vagas em cursos presenciais e à distância, que serão ofertados nas dez escolas técnicas da rede do Senai em Pernambuco.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site pe.senai.br, conferir os editais, acessar o link referente ao curso desejado, preencher as informações e anexar cópia dos documentos solicitados. As datas para a realização das inscrições variam para cada curso.

Vagas

As vagas são para cursos de aperfeiçoamento e qualificação nas áreas de Alimentos e Bebidas, Automação, Eletroeletrônica, Energia, Construção Civil, Gestão, Metalmecânica, Metrologia, Química, Refrigeração, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Vestuário.

Os requisitos para cada oportunidade, como idade mínima e nível de escolaridade, bem como as datas de início das aulas, devem ser conferidos nos editais de abertura do processo seletivo. O preenchimento das vagas será feito a partir da ordem de inscrição dos candidatos.

De acordo com a gerente de Educação Profissional do Senai-PE, Tatyana Gugelmin, essas oportunidades podem ajudar os candidatos a atualizarem seus conhecimentos ou mesmo a ingressarem no mercado de trabalho.

“São cursos de curta duração, que oferecem os conhecimentos necessários para que as pessoas aumentem sua competitividade no mercado de trabalho ou mesmo para que conquistem suas primeiras vagas”, afirmou.

As listas dos classificados também serão divulgadas no site da instituição, conforme datas disponíveis nos editais.

