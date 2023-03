A- A+

SENAI-PE abre 655 vagas para cursos de qualificação profissional As inscrições vão até 6 de março e os interessados devem preencher o formulário disponível no site

O SENAI-PE abre 655 vagas para bolsas de estudos em cursos de qualificação profissional no formato à distância. São voltados para programadores front-End, programadores back-End, assistente administrativo, assistente de recursos humanos e assistente de controle de qualidade. Com carga horária entre 160h e 450h. O público-alvo são pessoas de baixa renda que já tenham concluído o Ensino Médio. As inscrições vão até 6 de março e os interessados devem preencher o formulário disponível no site www.pe.senai.br e anexar todos os documentos solicitados na plataforma. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 10 de março, também pelo site e as aulas terão início já no próximo dia 20.

As aulas serão oferecidas pelas escolas técnicas do Recife (Areias e Santo Amaro), Paulista, Ipojuca, Caruaru, Petrolina e Araripina. No entanto, como as aulas são ministradas no formato à distância, por meio de uma plataforma virtual, candidatos de todo o Estado podem concorrer às vagas.

As bolsas serão atribuídas a partir da ordem de inscrição dos candidatos, observados o correto preenchimento do formulário, o envio da documentação exigida e a quantidade de vagas disponíveis para cada curso. Devido às regras da política de gratuidade do SENAI-PE, só será aceita a última inscrição feita pelo candidato.

Os cursos de qualificação profissional buscam capacitar profissionais de forma rápida para ocuparem posições específicas no mercado de trabalho. “Esses cursos conseguem aumentar a chance de empregabilidade, porque o candidato terá os conhecimentos e as habilidades específicas e necessárias para o exercício de determinada função”, explica a diretora de Educação do SENAI-PE, Carla Abigail.



CURSOS OFERECIDOS



SENAI Araripina

Programador Back-End (50 vagas)

Programador Front-End (50 vagas)



SENAI Areias

Programador Back-End (44 vagas)

Programador Front-End (47 vagas)



SENAI Caruaru

Assistente Administrativo (44 vagas)

Assistente de Recursos Humanos (50 vagas)



SENAI Ipojuca

Programador Back-End (50 vagas)

Programador Front-End (50 vagas)



SENAI Paulista

Programador Back-End (50 vagas)

Programador Front-End (50 vagas)



SENAI Petrolina

Assistente de Controle de Qualidade (50 vagas)



SENAI Santo Amaro

Programador Back-End (60 vagas)

Programador Front-End (60 vagas)

