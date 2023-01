A- A+

Senai-PE oferece 758 vagas em cursos técnicos gratuitos nas modalidades presencial e a distância As inscrições seguem até o próximo dia 20, no site da instituição

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco (Senai-PE) está com 758 vagas abertas em 14 cursos técnicos gratuitos, nas modalidades presencial e a distância. As oportunidades são para as unidades de Areias e Santo Amaro, no Recife; Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Goiana, na Região Metropolitana; Belo Jardim e Caruaru, no Agreste; e Petrolina e Araripina, no Sertão.

Entre as formações ofertadas, estão Técnico em Eletrotécnica; Técnico em Eletrônica; Técnico em Administração; Técnico em Automação Industrial; Técnico em Mecânica; Técnico em Eletromecânica e Técnico em Logística. As formações possuem duração de até dois anos. As inscrições seguem até o dia 20 deste mês, no site da instituição.



Para participar, é necessário estar em situação de baixa renda, ter concluído o ensino médio e obtido média superior a 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2018, 2019, 2020 ou 2021. O preenchimento das vagas será feito por ordem de classificação, que levará em considerando a média obtida no Enem.

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 23 de janeiro, no site do Senai. Os aprovados deverão comparecer, nos dias 24 e 26 deste mês, nas unidades escolhidas, para realizar a matrícula.

No local, é necessário apresentar cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio, histórico escolar ou documento da escola; documento de identificação pessoal (RG, CNH, Passaporte ou CTPS); além do CPF e comprovante de residência. Também é preciso entregar uma autodeclaração da condição de baixa renda e o comprovante das notas do Enem, disponível no site do Inep. As aulas terão início no dia 6 de fevereiro.

"Oferecemos aos alunos toda a estrutura necessária para que ele saia preparado para os desafios que serão encontrados nas empresas. No caso dos alunos que optarem pelo EaD, é obrigatória a presença em encontros semanais para executar as atividades práticas”, afirma a diretora de educação do Senai-PE, Carla Abigail.

