Senar-PE oferece 60 vagas em dois cursos técnicos gratuitos; saiba quais são e como concorrer

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Pernambuco (Senar-PE) está com 60 vagas abertas em dois cursos técnicos gratuitos.

As vagas estão distribuídas nas formações em Agronegócio (30), com aulas semipresenciais no polo de apoio no Recife; e em Fruticultura (30), no polo em Petrolina, no Sertão.



Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de julho, no site oficial.

Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo. Terão prioridade no preenchimento das vagas produtores rurais e seus familiares, ou colaboradores de produtores rurais.

A comprovação da condição deve ser feita por meio da inscrição estadual ou cartão estadual do produtor rural, ou documento similar.





Segundo o edital, as vagas não ocupadas pelo público prioritário serão preenchidas pelo público em geral.

A lista dos candidatos aprovados está prevista para ser divulgada no dia 7 de agosto, no site do Senar. O início das aulas está previsto para o dia 14 de agosto.



Os cursos, que possuem duração média de dois anos letivos, são reconhecidos pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Federal de Técnicos Agrícolas, garantindo diploma válido em todo o território nacional.



Sobre os cursos

O curso técnico em Agronegócio forma profissionais aptos para atuarem na produção rural, agroindustrial, comercial e de serviços, da gestão à operação no conjunto das cadeias produtivas do agro.



Já o curso técnico em Fruticultura forma profissionais com competências para planejar, executar e controlar os processos da cadeia produtiva de frutas, de acordo com as boas práticas agrícolas, normas técnicas, legislações e necessidades do mercado.

