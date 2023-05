SES-PE oferece 106 bolsas integrais de graduação pelo programa FormaSUS; saiba como participar

A- A+

Estão abertas as inscrições para 106 bolsas integrais de graduação em cursos ofertados pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), por meio do Programa de Formação do Sistema Único de Saúde (FormaSUS).



Há vagas para enfermagem (59), farmácia (4), fisioterapia (13), medicina (27), psicologia (1) e odontologia (2), distribuídas em 23 instituições de ensino do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Nazaré da Mata, Escada, Caruaru e Serra Talhada.

Para concorrer a uma das bolsas, é necessário ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou em escolas privadas de Pernambuco como bolsista integral.



As inscrições seguem até o dia 14 de junho, na página do Programa FormaSUS.



No cadastro, o candidato deverá informar as notas de cada componente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em um dos últimos três anos.



A classificação respeitará a média geral dos candidatos, calculada a partir das notas fornecidas.





De acordo com o edital, o resultado final será divulgado no dia 12 de julho. Já as aulas terão início no semestre letivo subsequente ao resultado do processo seletivo, de acordo com os calendários das instituições de ensino.



Sobre o FormaSUS

O programa oferece bolsas de estudo por meio de contrapartida das instituições de ensino privadas conveniadas com a SES-PE pelo uso dos serviços estaduais de saúde como campo de prática e estágio curricular.



A iniciativa, regularizada pela portaria 689/2011 e Lei 15.065/2013, também tem o objetivo de investir na formação de futuros profissionais que venham a atuar no Sistema Único de Saúde (SUS).

