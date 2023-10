SES-PE oferece 1.503 vagas para residências médica e em área profissional da saúde

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) oferta 1.503 vagas divididas nos processos seletivos para residência médica e residência em área profissional da saúde. Os editais foram divulgados nessa quarta-feira (25).



Interessados devem se inscrever até o dia 19 de novembro, no site http://www.upenet.com.br/. Do total de vagas, 878 são para a residência médica, cuja taxa de inscrição custa R$ 600, e as demais 625 vagas são para residência em área profissional da saúde, com inscrições a R$ 290.



De acordo com a SES-PE, 5% das vagas serão reservadas às pessoas com deficiência e 20%, aos candidatos que se declararem negros. As provas ocorrerão nos municípios de Recife e Petrolina, no Sertão.



"As residências médica e multiprofissional são modalidades de pós-graduação destinadas a médicos e profissionais de saúde de diversas áreas, caracterizada por treinamento em serviço. É a principal política de formação de especialistas para o Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco e representa um investimento anual de R$ 116 milhões pelo tesouro estadual", disse a SES-PE.



Residência médica

O processo seletivo será realizado em duas fases, sendo a primeira etapa no dia 10 de dezembro, com a realização de prova escrita de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda fase será a análise curricular. A previsão para publicação do resultado final é dia 25 de janeiro de 2024. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail [email protected].



Residência em área profissional da saúde

São ofertadas vagas para as áreas de biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, física médica, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, saúde coletiva, serviço social e terapia ocupacional.

O processo seletivo será realizado em duas fases: prova escrita e análise curricular. A avaliação escrita acontecerá no dia 17 de dezembro. O resultado final deve ser divulgado no dia 31 de janeiro de 2024. Dúvidas e outras informações devem ser enviadas para o e-mail [email protected].

