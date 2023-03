Sesc abre formação para pessoas idosas em Goiana; saiba como se inscrever

A- A+

O Sesc Ler Goiana, que fica na Zona da Mata Norte de Pernambuco, está com 25 vagas para a Faculdade Aberta Sesc 50+.

Com duração de oito meses, o programa, que conta com a parceria da Universidade de Pernambuco e do Sebrae Pernambuco, vai começar nova turma ainda neste mês de março.

Os participantes terão encontros todas as quintas-feiras, das 14h às 17h, no Sesc, para cursar três módulos:

- processo de envelhecimento;

- bem-estar, saúde e qualidade de vida; e

- empreendedorismo criativo.

As inscrições podem ser realizadas na própria unidade e a mensalidade custa R$ 10.

Serviço: Faculdade Aberta Sesc 50+

Início das aulas: março

Inscrição: no Sesc Ler Goiana (Rua do Arame, s/n. Centro)

Valor: mensalidade custa R$ 10

Informações: 3626-8402 ou 3626-8407

