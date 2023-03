Sesc oferece 19 vagas de estágio em Pernambuco

A- A+

O Sesc Pernambuco abre processo seletivo com 19 vagas para seu programa de estágio em todo o estado. As inscrições vão até a próxima segunda-feira (13) às 15h. Os interessados podem se candidatar na página de Carreiras do site do Sesc PE (https://www.sescpe.org.br/), com oportunidades para estudantes dos cursos de Artes Visuais, Turismo, Ciências Contábeis, Educação Física (bacharelado), Pedagogia, Letras (literatura), Nutrição e Serviço Social. O valor da bolsa de estágio é de R$ 520,00 mais R$ 90,00 de auxílio transporte. A carga horária é de 20 horas semanais.

O Sesc oportuniza vagas de estágio em Recife, Arcoverde, Bodocó, Belo Jardim, Caruaru, Goiana e Surubim. A seleção se dará de forma online, incluindo análise comportamental e avaliação de conhecimentos em língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades. Os interessados podem conferir o edital completo do processo seletivo na página Carreiras do Sesc PE (https://sescpe.jobs.recrut.ai/), onde também é disponibilizado um modelo de currículo.

"O Sesc busca se aproximar cada vez mais dos universitários por acreditar que eles têm muito a contribuir em nossa instituição com suas visões de mundo. Além do mais, o período de estágio é uma oportunidade para que estudantes adquiram experiência na prática, desenvolvam suas competências e habilidades e possam estar preparados para atuar como profissionais e se consolidarem no mercado de trabalho”, ressalta o diretor Regional do Sesc, Oswaldo Ramos.

