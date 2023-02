Sesc PE prorroga inscrições para 46 vagas de estágio de nível superior; prazo acaba nesta sexta (10)

A- A+

O Sesc em Pernambuco prorrogou o prazo de inscrições do processo seletivo para vagas de estágio em todo o Estado. Interessados têm até as 13h desta sexta-feira (10) para se inscrever através do site do Sesc PE, na seção de Carreiras.

Estão sendo ofertadas vagas para estudantes dos seguintes cursos:

Engenharia Civil;

Design;

Nutrição;

Serviço Social;

Pedagogia;

Educação Física.

As vagas estão distribuídas por diversas cidades pernambucanas: Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Buíque, Belo Jardim, Caruaru, Surubim, Araripina, Arcoverde, Bodocó e Petrolina.

Assim como a inscrição, a seleção também ocorre de forma online. Os candidatos devem concluir uma análise comportamental e a avaliação de conhecimentos em língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades. É possível conferir o edital completo na página de Carreiras do Sesc PE.

Sobre o Sesc PE

O Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. O Sesc PE atua em diversas cidades do estado oferecendo atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde.

Veja também

Torcida Sport informa que não vai solicitar torcida visitante para clássico contra o Náutico; veja a nota