Sesi-PE abre 1.500 vagas gratuitas para Ensino de Jovens e Adultos em 2023

A- A+

A rede de Educação SESI-PE (Serviço Social da Indústria de Pernambuco) divulgou a abertura de mais de 1500 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante (EJA) para o primeiro e segundo semestre deste ano.

Do total de vagas, 800 são para início no mês de fevereiro, e as outras 700 para setembro de 2023. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de fevereiro, em qualquer unidade, de forma presencial ou pelo e-mail [email protected].

Inscrições

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: uma foto 3x4; cópia do RG e CPF; cópia da certidão de nascimento ou casamento; cópia do comprovante de residência; e histórico escolar original.

A apresentação desses documentos também se estende para os interessados que se inscreverem por e-mail, sendo necessário enviar em anexo. No caso do RG, precisa ter a frente e o verso do documento.

Vale ressaltar que a via original do histórico escolar poderá ser entregue presencialmente, em qualquer unidade do SESI ou na Casa da Indústria, mesmo para as pessoas que optarem por realizar a inscrição por e-mail, ou pelos Correios.

Sobre as vagas

As vagas oferecidas são destinadas para os interessados em cursar a EJA Ensino Fundamental Anos Finais, voltada para estudantes a partir de 15 anos, ou a EJA Ensino Médio, para quem tem 18 anos ou mais e tem interesse em concluir os últimos anos da educação regular.

As aulas serão realizadas em dois formatos, que poderão ser escolhidos pelo estudante no momento da inscrição: online (100% EAD) ou semipresencial (80% EAD e 20% presencial).

A modalidade semipresencial, no entanto, será oferecida apenas nas unidades do Vasco da Gama e Caruaru, e o estudante precisa comparecer na escola uma vez por semana.

Para os que optarem pelo modo semipresencial, o SESI-PE informa que não terão auxílio para transporte ou alimentação.

“Nosso maior objetivo com a EJA é desenvolver o processo de formação humana, social, respeitando a cultura, a experiência e conhecimentos adquiridos ao longo da vida dos nossos estudantes. É a partir da elevação dos estudos que os alunos têm mais chances de ingressar ou de voltar ao mercado de trabalho e, dessa forma, construir um futuro melhor para eles e para as suas famílias”, avalia a diretora de Educação do SESI-PE, Mirella Barreto.

Além de concluir os estudos, o programa permite que o estudante faça um curso de qualificação profissional no SENAI-PE.

Veja também

Streaming Elenco de '1899' protesta nas redes contra cancelamento da série pela Netflix: 'não faz sentido'