Sesi-PE abre 300 vagas em dois cursos online gratuitos; saiba como se inscrever

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) abriu, nesta terça-feira (1º), 300 vagas em dois cursos online gratuitos.



Do total de vagas, 150 são para “Relacionamento interpessoal”, que possui carga horária de 12h, e outras 150 para “A importância do feedback”, de 8h.



As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de agosto, na seção “educação a distância”, no site pe.sesi.org.br.



Para se inscrever, é necessário ter a partir de 16 anos, e-mail, acesso à internet e noções básicas de internet.

Após a efetivação da matrícula, os alunos terão até 30 dias para estudar o conteúdo e concluir o curso desejado.



Após conclusão, os participantes passarão por avaliação na plataforma educacional e, ao atingir 70 pontos ou mais no exame, receberão o certificado de conclusão.



No curso “Relacionamento interpessoal”, serão abordados os temas ambiente de trabalho e as relações; inteligência interpessoal; percepção, comunicação, escuta, assertividade, empatia, cordialidade, ética e gestão de conflitos.



Já no curso “A importância do feedback”, entre os assuntos abordados estão a definição de feedback, segredos para uma boa liderança e as dificuldades em receber feedback.

