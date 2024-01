A- A+

Sesi-PE está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 21 de janeiro

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) divulgou nesta quarta-feira (03) que está com inscrições abertas para 300 vagas em dois cursos gratuitos e online: Satisfação do Cliente e Habilidades para Falar em Público.

Para os interessados, os requisitos são: ter 16 anos ou mais, acesso à internet, e-mail e noções básicas de internet. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 21 de janeiro, no site pe.sesi.org.br, na seção Educação Continuada.

Conteúdos abordados

No curso Satisfação do Cliente, que tem uma carga horária de 40h, entre os conteúdos trabalhados, estão Conceito de cliente; Necessidades e desejos; Produtos ou serviços? Qual a diferença; Definindo a satisfação do cliente; Atendimento ao cliente; e Uso das ferramentas de marketing.

Já em Habilidades para Falar em Público, os estudantes irão desenvolver habilidades para, entre outras coisas, apresentar projetos no ambiente de trabalho. Os temas abordados serão Medo de falar em público; Sintomas físicos e pensamentos negativos; Estratégias para aprender a lidar com a ansiedade; Expressão corporal; A mente e o medo; O poder do foco; Perda de controle; e Falar em público na empresa. A carga horária é de 8h.

Depois de efetivar a matrícula, o estudante tem até 30 dias para concluir o curso. Após a conclusão e para receber o certificado, o aluno terá que participar de uma avaliação na plataforma educacional e atingir o mínimo de 70 pontos no exame.

Informações adiconais

Em caso de dúvidas ou para outras informações, entrar em contato pelo (81) 98151-8375 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected].

Veja também

Concurso e Emprego SESI-PE está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional