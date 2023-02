Sesi-PE inscreve, a partir desta quarta (1º), para 300 vagas em cursos online gratuitos de capacitação profissional

A- A+

Nesta quarta-feira (1º), o Sesi Pernambuco abre inscrições para 300 vagas em cursos online gratuitos. São 150 vagas para “Comunicação no Foco Organizacional” e 150 para “Gestão do Tempo”. As inscrições são pelo site pe.sesi.org.br, na aba “Educação Continuada”, e vão até o próximo dia 19 ou até as vagas serem preenchidas.

Os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos, noções básicas de internet e acesso à internet, além de e-mail. Após a matrícula, os alunos contam com 30 dias para estudar os conteúdos e concluir o curso.

O curso “Comunicação no Foco Organizacional”, que tem carga horária de 20 horas, aborda conhecimentos básicos sobre o tema ‘comunicação’ no que diz respeito a demandas de trabalho e interações com as pessoas dentro dos processos produtivos no ambiente laboral. O conteúdo contempla temas como O que é comunicação e qual sua importância; Aspectos que envolvem a comunicação; Fatores implicados na comunicação; Comunicação e as suas formas de abordagem; Gestão e comunicação; Relações entre comunicação, trabalho e aprendizagem; As teorias da comunicação nas organizações; e Comunicação com excelência.

Com carga de 8 horas, o “Gestão do Tempo” trata sobre importância da organização e do planejamento como estratégia para alcançar maior produtividade e eficiência no seu ambiente de trabalho. Os temas abordados serão O tempo e seu impacto nas organizações; A questão do tempo na contemporaneidade; Administrando o tempo; Quantidade X Qualidade; Desafios da gestão do tempo nos âmbitos pessoal e profissional; Como fazer uma boa gestão do tempo?; e Administração do tempo e estabelecimento de prioridades.

Depois de concluir o curso, os estudantes passam por avaliação na plataforma educacional e, ao atingir 70 pontos ou mais no exame, recebem o Certificado de Conclusão.



O Sesi disponibilza o WhatsApp (81) 98151-8375 e o e-mail [email protected] para dúvidas ou outras informações.

Veja também

Ilegal PF investiga grupo que extraiu 300kg de ouro em terras indígenas