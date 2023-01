Sesi-PE oferece 300 vagas em cursos on-line gratuitos de preparação para o mercado de trabalho

A- A+

O Serviço Social da Indústria em Pernambuco (Sesi-PE) oferece 300 vagas em dois cursos on-line gratuitos de preparação para o mercado de trabalho. Do total, 150 vagas são para a qualificação “Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho” e as outras 150, para “A Importância do Feedback”.

Para participar, é necessário ter a partir de 16 anos, noções básicas de internet, além de acesso à internet e e-mail. As inscrições abrem nesta quarta-feira (1º) e seguem até o dia 15 de fevereiro, no site do Sesi-PE. O preenchimento das vagas será por ordem de inscrição.

De acordo com a instituição, após a matrícula, o estudante terá 30 dias para acompanhar os conteúdos e concluir o curso escolhido. Na sequência, os estudantes terão que realizar uma avaliação na plataforma educacional, e aqueles que atingirem 70 pontos ou mais no exame receberão o certificado de conclusão.

Com carga horária de 12 horas, o curso “Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho” tem como objetivo a reflexão sobre a importância das relações para um ambiente laboral mais saudável. Entre os conteúdos, estão “O ambiente de trabalho e as relações”; “Inteligência interpessoal”; “Percepção: eu e o outro”; “Comunicação”; “Escuta”; “Assertividade”; “Empatia”; “Cordialidade”; “Ética” e “Gestão de Conflitos”.



Já no curso “A Importância do Feedback”, que possui carga horária de oito horas, os participantes compreenderão o conceito do feedback e a importância dele nas relações de trabalho. Serão abordados temas como “Definição de Feedback”; “Segredo para uma boa liderança”; “Por que a maioria das pessoas tem dificuldade em receber feedback?”; “Por que é tão difícil dar um feedback?”; “Quando dar feedback?”; “O que falar para o funcionário?” e “Feedback como um espaço aberto”.

