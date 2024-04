Sesi-PE oferece 300 vagas em cursos online gratuitos de qualificação profissional

A- A+

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) está com 300 vagas abertas em cursos online gratuitos de qualificação profissional.

Ao todo, são 150 vagas para a formação “Satisfação do Cliente” e 150 para “Habilidades para Falar em Público”.

Para concorrer, é necessário ter, no mínimo, 16 anos, além de acesso e noções básicas de internet e e-mail.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 21 de abril, na seção "Educação Continuada" do site do Sesi-PE.

De acordo com a instituição de ensino, após efetivar a matrícula, os estudantes terão até 30 dias para estudar o conteúdo e concluir o curso escolhido.

A qualificação “Satisfação do Cliente”, cuja carga horária é de 40h, vai promover conhecimentos com foco na satisfação do cliente, considerando que todo serviço e produto ofertado passam pelo crivo de análise da clientela de uma empresa.



Entre os conteúdos trabalhados, estão conceito de cliente; necessidades e desejos; produtos ou serviços? Qual a diferença; definindo a satisfação do cliente; atendimento ao cliente; e uso das ferramentas de marketing.



Já no curso “Habilidades para Falar em Público”, os interessados aprenderão habilidades para, entre outras coisas, apresentar projetos no ambiente de trabalho. A carga horária é de 8h.



Os temas abordados serão medo de falar em público; sintomas físicos e pensamentos negativos; estratégias para aprender a lidar com a ansiedade; expressão corporal; a mente e o medo; o poder do foco; perda de controle; e falar em público na empresa.



Após a realização da matrícula, o interessado tem 30 dias para terminar o curso desejado. Depois da conclusão, o estudante passará por uma avaliação na plataforma educacional e, ao atingir 70 pontos ou mais no exame, receberá o certificado de conclusão.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (81) 98151-8375 ou pelo e-mail [email protected].

