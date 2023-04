Sesi-PE oferece 300 vagas em cursos online gratuitos voltados ao mercado de trabalho

A- A+

O Serviço Social da Indústria em Pernambuco (Sesi-PE) está com 300 vagas abertas em cursos online gratuitos voltados ao mercado de trabalho.



De acordo com a instituição de ensino, 150 vagas são para o curso “Habilidades para falar em público” e outras 150 para “Satisfação do cliente”.

Para participar, é necessário ter a partir de 16 anos, além de acesso à internet, noção básica de internet e e-mail. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (3) e seguem até 16 de abril, no site do Sesi-PE, na seção “Educação a Distância”.



Após a efetivação da matrícula, o estudante terá 30 dias para estudar o conteúdo e concluir o curso desejado.





A formação “Satisfação do cliente” tem 40 horas e aborda temas como o conceito de cliente, as necessidades e desejos da clientela, a diferença entre produtos e serviços, satisfação do cliente, atendimento e uso de ferramentas de marketing.

Já na qualificação “Habilidades para falar em público”, os interessados vão aprender temáticas como o medo de falar em público, sintomas físicos e pensamentos negativos, estratégias para aprender a lidar com a ansiedade, expressão corporal, o poder do foco e perda de controle. O curso tem uma carga horária de 8 horas.



De acordo com o Sesi, após cumprir a carga horária total do curso, o estudante participará de uma avaliação na plataforma educacional e, depois de atingir 70 pontos ou mais no exame, receberá a certificação de conclusão.

