A- A+

Sesi Pernambuco oferece 300 vagas em cursos gratuitos De acordo com a instituição de ensino, as vagas são para capacitação profissional

O Serviço Social da Indústria (SESI-PE) está oferecendo 300 vagas gratuitas em dois cursos voltados para o ambiente de trabalho: "Relacionamento Interpessoal" e "A Importância do Feedback". Haverá 150 vagas disponíveis para cada curso e as inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de maio, ou até que todas as vagas sejam preenchidas.

Os interessados devem acessar o site https://pe.sesi.org.br// na seção "Educação a Distância" para realizar a sua inscrição. É necessário ter 16 anos ou mais, e-mail, acesso à internet e noções básicas de informática para se inscrever. Após a matrícula, os estudantes terão um prazo de 30 dias para estudar e concluir o curso desejado.

O curso "Relacionamento Interpessoal" tem carga horária de 12 horas e tem como objetivo mostrar a importância das relações interpessoais no ambiente de trabalho para criar um ambiente saudável e benéfico. As aulas serão baseadas em conteúdos como comunicação, escuta, ética, gestão de conflitos, entre outros.

Já o curso "A Importância do Feedback" terá carga horária de 8 horas e abordará o conceito e a importância do uso do feedback nas relações de trabalho. Entre os temas a serem discutidos estão a definição de feedback, liderança, dificuldades para receber e dar feedback, entre outros.

Após a conclusão do curso, os alunos participarão de uma avaliação na plataforma educacional e, se obtiverem 70 pontos ou mais, receberão a Certificação de Conclusão. Para mais informações, é possível entrar em contato através do WhatsApp (81) 8151-8375 ou do e-mail [email protected]

Veja também

Futebol amador 'Pelada dos médicos' completa 60 anos de forma ininterrupta