TIM abre 120 vagas de estágio com bolsa de até R$ 1,7; há oportunidades para Recife Interessados devem se inscrever até o dia 30 de setembro

A empresa de telefonia TIM está com 120 vagas de estágio abertas distribuídas para a sede da empresa, no Rio de Janeiro, e os escritórios regionais no Recife, São Paulo, Brasília, Belém do Pará, Belo Horizonte e Curitiba.

Segundo a TIM, não há restrições de idade ou curso para participar. A operadora busca estudantes que gostem de tecnologia, desafios, aprendizado, tenham perfil colaborativo e mentalidade ágil.



Interessados devem se inscrever até o dia 30 de setembro, no site do programa de estágio da empresa.



A seleção será por meio de dinâmicas e entrevistas online. Os candidatos também terão acesso a rodadas de desafios em grupo, por meio de uma plataforma virtual customizada.





O modelo de trabalho é híbrido, com presença no escritório por até três dias na semana. Nos locais, os estagiários participarão de projetos multidisciplinares, sessões de mentoria e trocas com os demais profissionais.

Além de bolsa de até R$ 1.700, o programa oferece vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, curso de Inglês online, auxílio-creche e folga no dia do aniversário.

“O percurso é pensado para gerar empregabilidade e apoiar a evolução de carreira dos estagiários, com foco nas competências digitais e as profissões do futuro, assim como uma oportunidade de desenvolvimento para a nossa cultura organizacional", afirmou a VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM, Maria Antonietta Russo.

