Tim abre 250 vagas com foco na inclusão de pessoas com deficiência; há oportunidades para Recife Do total de vagas, 50 são exclusivas para pessoas com deficiência

A empresa de telefonia Tim está com 250 vagas de emprego com foco na inclusão e diversidade, distribuídas em diversas regiões do Brasil. No Nordeste, há oportunidades nas cidades de Recife, Salvador, Fortaleza, Teresina e Natal.

Do total de vagas, 50 são exclusivas para pessoas com deficiência, nas áreas comercial e de atendimento, e as demais 200 são afirmativas, em diferentes áreas e níveis de qualificação, também elegíveis ao público (PCD). Há vagas para trabalho presencial e outras para 100% home office.

Há vagas para Recursos Humanos, Jurídico, Marketing, Comercial e Tecnologia. A Tim não divulgou salários e nem quantas vagas são ofertadas especificamente para Recife, mas destacou os benefícios. São eles: assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio-creche, além de celular com pacote de voz e dados, acesso à plataforma de inglês, entre outros.

Ter o ensino médio completo é um dos requisitos para algumas das vagas. Os interessados devem se candidatar diretamente na página dedicada do programa, na internet, ou na página da empresa no LinkedIn. A iniciativa faz parte das ações do programa Tim+Diversa.

"Além de empregar e promover o ambiente necessário para a evolução de carreira, queremos desenvolver talentos e promover a equidade de oportunidades para todas as pessoas", afirmou a VP de Pessoas, Cultura e Organização da Tim, Maria Antonietta Russo.

