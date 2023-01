TRT-6 abre inscrições de processo seletivo para estágio de nível superior, com 70 vagas

A- A+

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado no Bairro do Recife, na capital pernambucana, está com inscrições abertas para seleção de estágio remunerado de nível superior. Os candidatos podem se inscrever até o dia 21 deste mês no site do Instituto Sustente.

Ao todo, são ofertadas 70 vagas para estudantes dos seguintes cursos:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Arquivologia

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Design Gráfico

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Fisioterapia

Fotografia

Gestão Ambiental

História

Jornalismo

Museologia

Psicologia

Secretariado

Serviço Social

O estágio remunerado tem duração de um ano e pode ser renovado por mais um ano, respeitando o limite de dois anos. É exigido que os candidatos tenham disponibilidade para estagiar 20h/semana, no turno da manhã ou da tarde. Além das vagas disponíveis, será formado cadastro de reservas para futuras oportunidades.

Assim como a inscrição, a prova de caráter eliminatório e classificatório será realizada online. Serão quarenta questões de Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Gerais e Específicos. A distribuição da quantidade de questões em cada área varia conforme o curso do candidato.

Os estudantes que passarem no processo e se qualificarem para a vaga receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 1.035 e auxílio transporte.

Confira o edital completo da seleção para estágio do TRT6.

Serviço de Atendimento ao candidato:

Instituto Sustente

Telefone: (81) 3423.9543

Site: www.institutosustente.org.br

E-mail: [email protected], no horário das 9h às 12h e 13h às 16h, dias úteis

Veja também

APREENSÃO Polícia Rodoviária Federal apreendeu 14kg de substância análoga a Skunk