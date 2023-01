UFPE abre 1.410 vagas em cursos gratuitos de graduação na modalidade de ensino a distância

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está com inscrições abertas para o preenchimento de 1.410 vagas em cursos gratuitos de graduação na modalidade de ensino a distância (EaD).



Do total, 150 vagas são para bacharelado em Ciências Contábeis e 180 para cada um dos sete cursos de licenciaturas: Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras-Espanhol, Letras-Português e Matemática.



Os interessados devem preencher, até o dia 8 de fevereiro, o formulário de intenção para pré-inscrição. A seleção será com base nas notas obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

A taxa de inscrição custa R$ 35 e deve ser paga até o dia 17 de fevereiro. Professores das redes da educação básica que não possuem formação na área em que atuam ficam isentos do pagamento.



Também podem solicitar a isenção aqueles com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada; ou por candidatos que comprovem insuficiência de recursos para arcar com a taxa.

O pedido deve ser feito exclusivamente pelo e-mail [email protected], no período de 23 a 25 deste mês. É necessário enviar documentos listados no edital. A relação dos candidatos contemplados com a isenção da taxa de inscrição será divulgada na página oficial do processo seletivo, no dia 3 de fevereiro.



De acordo com a UFPE, 50% das vagas estão reservadas para cotistas que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Além disso, 30% são destinadas para professores das redes da educação básica que não possuem formação na área em que atuam. Para concorrer, é necessáro comprovar vínculo efetivo com a rede municipal ou estadual de ensino.



Ainda de acordo com a UFPE, 22 polos ficarão disponívies para suporte presencial aos estudantes. São eles: Afrânio; Carpina; Caruaru; Cedro; Dormentes; Gravatá; Jaboatão dos Guararapes; Lagoa Grande; Limoeiro; Ouricuri; Palmares; Pesqueira; Petrolina; Recife; Salgueiro; Santa Cruz do Capibaribe; Santa Filomena; Sertânia; Surubim; Tabira; Triunfo e Vitória de Santo Antão.



Confira o cronograma:

- Preenchimento do formulário de intenção para pré-inscrição - até 8 de fevereiro;

- Solicitação de isenção da taxa de inscrição - 23 a 25 de janeiro;

- Publicação da lista de candidatos contemplados com a isenção - 27 de janeiro;

- Publicação do resultado final - 28 de fevereiro;

- Início das aulas - 29 de maio de 2023.

