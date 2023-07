A- A+

UFPE divulga edital de concurso público com 113 vagas e salários que chegam a R$ 4.556,92; confira As inscrições serão abertas no dia 25 de julho e seguirão até 14 de agosto

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou edital de concurso público com 113 vagas para técnico-administrativos em educação, de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 4.556,92.

As inscrições serão abertas no dia 25 de julho e seguirão até 14 de agosto, no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (Fade), responsável pelo certame. Há oportunidades reservadas para negros e pessoas com deficiência (PcD).



Para as vagas de nível médio, com salário de R$ 2.667,19, estão sendo oferecidos os cargos de assistente em administração (70 vagas) - que exige experiência comprovada de 12 meses na área, técnico em contabilidade (20), técnico em tecnologia da informação (13), técnico em enfermagem (2) e técnico em farmácia (1).



Já as vagas para nível superior, com remuneração de R$ 4.556,92, são para os cargos de administrador (2), engenheiro elétrico (1), analista de tecnologia da informação (3) e produtor cultural (1). A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais.



A seleção será por meio de prova objetiva, de caráter eliminatória e classificatória, que será realizada na Região Metropolitana do Recife, de forma presencial, nos dias 22 e 29 de outubro, conforme o cargo pretendido.



O teste terá quatro horas de duração e contará com 60 questões de múltipla escolha para os cargos de nível médio e 80 questões, também de múltipla escolha, para os cargos de nível superior.



A taxa de inscrição custa R$ 100 para os cargos de nível médio e R$ 150 para os cargos de nível superior.

Os candidatos convocados que se autodeclararam pretos ou pardos no momento da inscrição irão passar ainda por processo de heteroidentificação a ser realizado, de forma presencial, na cidade do Recife.

A homologação do resultado do concurso está previsto para ser divulgado até o dia 31 de dezembro deste ano, no site da Fade/UFPE e da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe), bem como no Diário Oficial da União.



O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. Os candidatos selecionados serão lotados em quaisquer campi da UFPE, localizados no Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru.

