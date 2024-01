UFPE abre concurso público com 48 vagas para professor

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) anunciou a abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de professor do Magistério Superior e da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT (para o Colégio de Aplicação da Universidade).

Ao todo, são oferecidas 48 vagas, sendo 35 para ampla concorrência, dez vagas para negros e três para pessoas com deficiência. Do total, são 41 vagas para diversos centros no Campus Recife; quatro vagas para o Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru; duas vagas para o Centro Acadêmico de Vitória (CAV); e uma vaga para o Colégio de Aplicação, no Recife.

O anúncio foi feito no Diário Oficial da União da última sexta-feira (29), com a publicação do Edital nº 16.

Inscrições

As inscrições para o certame deverão ser realizadas através do endereço eletrônico (Acessar o Menu Concursos), onde também está disponível o edital. Para os interessados, as inscrições vão de 26 de janeiro até 27 de fevereiro.

A taxa de inscrição será de R$ 239 e deverá ser paga exclusivamente no Banco do Brasil até as 16h do dia 27 de fevereiro, através da Guia de Recolhimento da União gerada pelo sistema após a inscrição.

O concurso público será promovido pela Universidade e seus respectivos centros/departamentos ou núcleos e compreenderá quatro etapas obrigatórias, que deverão ser realizadas na seguinte ordem: Prova Escrita; Prova Didática; Defesa de Memorial; e Prova de Títulos. Em alguns casos, haverá também Prova Didático-Prática e/ou Defesa de Plano de Trabalho.

As etapas processos serão realizadas nas cidades de Recife, Vitória do Santo Antão e Caruaru, nos campi da UFPE, conforme endereços disponíveis nas Informações Complementares ao Edital.

Carreira

O ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá na Classe A, nível 1, com as denominações: a) professor adjunto A, se portador do título de doutor; b) professor assistente A, se portador do título de mestre; ou c) professor auxiliar, se graduado ou portador de título de especialista. O ingresso nos cargos de provimento efetivo na carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá no primeiro nível de vencimento da Classe D-I.

Os salários variam de R$ 5.850,22 a R$ 10.481,64, para docentes com atuação em 40 horas semanais, a depender da titulação.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da UFPE.

Veja também

Equador Noboa propõe consulta popular para combater o crime organizado no Equador