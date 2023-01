UFPE oferece 540 vagas em cursos gratuitos de especialização na modalidade de ensino a distância

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou o edital de processo seletivo com 540 vagas em três cursos gratuitos de especialização na modalidade de ensino a distância (EaD).



Estão sendo ofertadas 225 vagas para o curso de Ensino de Ciências e Matemática; 165 para o Ensino de Língua e Literaturas Hispânicas e 150 para o de Inovação e Tendências Educacionais.



As oportunidades das pós-graduações lato sensu são voltadas à formação de professores da educação básica da rede pública de ensino municipal e/ou estadual em exercício ou que estejam em cargos de gestão em outras instituições.





A seleção será exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível de 1º a 22 de fevereiro. É necessário informar dados pessoais, anexar o currículo Lattes e carta de intenção e motivação para cursar a especialização.



Serão considerados classificados os candidatos de maior pontuação no tempo de serviço e na análise do curriculo Lattes.



A UFPE oferece 15 polos de apoio presencial em Pernambuco, nas cidades de Carpina; Caruaru; Gravatá; Limoeiro; Palmares; Petrolina; Recife; Salgueiro; Santa Cruz do Capibaribe; Sertânia; Surubim; Tabira; Triunfo; e Vitória de Santo Antão, além de Fernando de Noronha.



Cronograma:

- Inscrições online - 1º a 22 de fevereiro:

- Seleção dos candidatos - 22 a 24 de fevereiro

- Publicação do resultado no site da UFPE - 28 de fevereiro

- Matrículas - 8 a 17 de março

- Início das aulas - 5 de maio

