UFRPE oferece 735 vagas em quatro cursos de licenciatura na modalidade de Educação a Distância

A- A+

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) divulgou um edital com 735 vagas em quatro cursos de licenciatura na modalidade de Educação a Distância (EAD).

Do total, 105 vagas são para o curso de Artes Visuais Digitais; 210 para Física; 210 para História e 210 para a graduação em Letras.

As inscrições acontecem de 15 a 21 de maio, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico http://www.ead.ufrpe.br/pt-br/form/inscricao-alunos-uaeadtec-2023-2, que só estará disponível no período informado. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.





Os cursos terão atividades presenciais obrigatórias desenvolvidas nos polos de apoio nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Carpina, Gravatá, Limoeiro, Palmares, Surubim, Pesqueira, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Filomena, Tabira, Triunfo e Afrânio.

O processo seletivo ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira classificatória, com base nos resultados obtidos em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no período de 2018 a 2022. Já a segunda etapa será uma análise documental. Ambas possuem caráter eliminatório.

Todos os documentos devem ser entregues no polo de apoio presencial escolhido pelo candidato. Os endereços dos locais e outras informações sobre o processo constam no edital. O início das aulas está previsto para o dia 7 de agosto deste ano.

Veja também

Agreste Caruaru cria lei que proíbe contratação de condenados pela Lei Maria da Penha em cargos públicos