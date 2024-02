Unicef abre inscrições para programa de voluntariado digital

A- A+

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil está com inscrições abertas, até o dia 4 de março, para o programa de voluntariado digital Tamo Junto Unicef (#tmjUNICEF), voltado para adolescentes e jovens de 16 a 24 anos de todo Brasil. O programa é 100% digital e tem como objetivo engajar as juventudes em prol dos direitos de crianças e adolescentes, mudanças climáticas, saúde mental, combate a desinformação e fake news, através da internet.

Em sua quinta edição, o #tmjUNICEF continua com o foco em incentivar o protagonismo e participação digital de adolescentes e jovens em temas fundamentais para a garantia de seus direitos. Durante o período do programa de voluntariado, os selecionados terão acesso a cursos de liderança, mobilização e comunicação. Ao final, o voluntário que tiver cumprido 70% de participação nos projetos e nas campanhas do UNICEF na internet receberá o certificado do programa.

Criado em 2019, o #tmjUNICEF já selecionou mais de 15 mil jovens para participar do programa. Letícia Batista, de 23 anos, do Rio de Janeiro, foi uma das selecionadas da última edição do programa. A jovem conta que a experiência deu a oportunidade de se conectar com adolescentes e jovens de diversas regiões do Brasil.



“Poder ser voluntária do #tmjUNICEF na posição de Head de Mudanças Climáticas me proporcionou conhecer pessoas de diferentes lugares que trabalham em torno de objetivos comuns e causas que são importantes pra mim, em especial, a luta contra as mudanças climáticas e pelos direitos das crianças e adolescentes. Esses anos de voluntariado no #tmjUNICEF me trouxeram muito crescimento pessoal e profissional”, declarou.

O voluntário Rychard Monteiro, de 24 anos, do Maranhão, destaca a importância dos jovens se engajarem. "Nesses anos de #tmjUNICEF, me descobri capaz de agir em prol dos direitos das crianças e do adolescente, onde quer que eu esteja. Seja no ativismo presencial ou virtual, podemos lutar para que nossos pequenos cidadãos tenham qualidade de vida e dignidade. Aprendi que podemos muito mais do que imaginamos", disse.

As inscrições estão abertas até o dia 4 de março, através de formulário online disponível no site: https://bit.ly/inscricaotmj2024.

Sobre o Unicef

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor para todos. Saiba mais acessando o site oficial e acompanhe as ações da organização no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn.

