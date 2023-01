A- A+

Universidade para líderes sociais de ONG abre mil vagas em todo o Brasil; em Pernambuco, são 100 As inscrições do curso de formação devem ser feitas no site da Falcons University

Braço educacional da ONG Gerando Falcões tem mil vagas abertas em processo seletivo de capacitação para lideranças sociais. A instituição tem polos nas cinco regiões do País, o que permite a participação de líderes em todo o Brasil.

Em Pernambuco, há um total de 100 vagas disponíveis. Há a expectativa de abertura de um escritório da instituição no Recife, no segundo semestre.

As inscrições do curso de formação devem ser feitas no site da Falcons University. Para tirar dúvidas, o interessado pode entrar em contato pelo WhatsApp (11) 96845-4569.

Com duração de seis meses, a formação é híbrida. O currículo tem um módulo presencial, com imersão de dois dias, que acontece em polo regional. A participação nos demais módulos é a distância. Os encontros presenciais serão em espaços de economia criativa na Região Metropolitana do Recife.

“Estamos em busca de líderes sociais que estão transformando a realidade da favela e que desejam integrar a maior rede de combate à pobreza do país. A formação da Falcons University está mudando o terceiro setor", afirma o cofundador e COO da Gerando Falcões, Lemaestro.

“A capacitação é uma oportunidade para os líderes sociais e gestores de ONGs se profissionalizarem. Ao longo dos seis meses de formação, os líderes sociais adquirem conhecimento em gestão, captação de recursos, inovação, recursos humanos, uso de dados, finanças, comunicação, autoconhecimento e autonomia para diminuir a desigualdade social da sua comunidade. Depois de concluir o ciclo formativo, as lideranças passam a fazer parte de uma grande rede, com mais de 1.000 ONGs do país inteiro, com acesso a editais, rede de parceiros, doações, mentorias e muito network”, explica a supervisora regional da Gerando Falcões, Brena Lima.



Emancipação de lideranças

O projeto tem como objetivo emancipar lideranças para que trabalhem como agentes transformadores de seus territórios, atuando como um "motor" desenvolvedor de transformação e de rompimento dos ciclos da pobreza. A universidade aposta em lideranças sociais de dentro das periferias e capacita os que desejam expandir e melhorar a estrutura de suas Organizações Não Governamentais (ONGs).



Durante a seleção, uma equipe técnica da Gerando Falcões avaliará as propostas apresentadas pelos inscritos, que precisam estar alinhadas às necessidades das comunidades beneficiadas.

“Consegui ter visões adequadas, pontuais e direcionadas. A Falcons trouxe um ganho pessoal, entendimento de conexões e grandes parcerias”, diz a líder do projeto Filhos da Inclusão em Santo Amaro, no Recife, Rafaela Regina, que diz hoje se sentir "empreendedora social e transformadora de realidades". Ela passou por formação da Gerando Falcões em 2022.2.

