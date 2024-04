A- A+

UPE abre edital para contratação temporária de professores auxiliares As 22 vagas são para diferentes cursos, com validade de até 12 meses e possibilidade de renovação

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, nesta terça-feira (9), edital para seleção pública simplificada visando à contratação temporária de 22 professores auxiliares. As vagas são para diferentes cursos de graduação da instituição e terão validade de até 12 meses, podendo ser renovadas por igual período, até o máximo de seis anos, conforme a Lei Estadual nº 14.547; sobre contratações temporárias.

O processo seletivo será conduzido pela Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) da UPE, com auxílio das comissões locais de cada unidade de ensino com vaga disponível.



Os candidatos classificados serão contratados com carga horária de 40 horas semanais, para desenvolver atividades de ensino em componentes curriculares de graduação, teóricos e/ou práticos, além de outras atribuições.

A remuneração corresponde ao vencimento base inicial da categoria de professor auxiliar para 40 horas, no valor de R$ 2.930,77. As vagas são destinadas aos campi de Surubim, Ouricuri, Escola Politécnica de Pernambuco, Arcoverde, Mata Norte, Serra Talhada e Garanhuns.

As inscrições seguem abertas até o próximo dia 25 de abril, com taxa no valor de R$ 55.



Para mais informações, os interessados podem contatar a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos pelo telefone (81) 3183-3660 ou (81) 3183-4000, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, ou pelo e-mail s[email protected]. O edital completo está disponível no site http://www.upe.br/concursos.html.

