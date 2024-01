UPE abre seleção pública para 44 vagas de médico; saiba detalhes

A- A+

A Universidade de Pernambuco (UPE) e a Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD) vão realizar seleção pública simplificada para contratação temporária de 44 médicos para o complexo hospitalar da instituição de ensino.

As inscrições começam nesta terça-feira (9), quando o edital será publicado no Diário Oficial do Estado, e podem ser feitas até o próximo dia 24, no site da organizadora.



Das 44 vagas, 15 são de concorrência geral para o cargo de médico neonatologista com carga horária de 20h/semanais; 6, para médico cirurgião pediátrico com 24h/semanais de trabalho; e 19, para médico neonatologista com jornada de 24h/semanais. Para pessoas com deficiência, esses mesmos cargos possuem reservado o quantitativo de 1, 1 e 2 vagas, respectivamente.



A contratação temporária terá duração de até 24 meses, renováveis por igual período, até o prazo máximo de seis anos, observados os prazos da Lei 14.547, de 21 de dezembro de 2011, informa o Governo de Pernambuco. O valor do salário ainda não foi divulgado.



A seleção terá uma única etapa, de caráter classificatório e eliminatório, que consiste em avaliação curricular. De acordo a SAD, o resultado dessa avaliação será divulgado no dia 31 de janeiro.

A reitora da UPE, professora Socorro Cavalcanti, disse que a seleção é "um importante reforço para as atividades desenvolvidas no Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, sobretudo para a continuidade da oferta de serviços para a população".



