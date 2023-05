A- A+

UPE divulga seleção com 342 vagas para ano letivo de 2024 das Escolas de Aplicação Do total, 256 são o 6º ano do ensino fundamental e as outras 86 são para o 1º ano do ensino médio

A Universidade de Pernambuco (UPE) oferece 342 vagas para o processo de seleção do ano letivo de 2024 das Escolas de Aplicação das cidades do Recife; Nazaré da Mata, na Mata Norte; Garanhuns, no Agreste; e Petrolina, no Sertão.

Do total de vagas, 256 são para turmas do 6º ano do ensino fundamental e as outras 86 são para o 1º ano do ensino médio.



Confira número de vagas por escola:

- Escola de Aplicação do Recife (Recife) - 38 vagas

- Escola de Aplicação Prof. Chaves (Nazaré da Mata) - 86 vagas

- Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra (Garanhuns) - 88 vagas

- Escola Estadual de Aplicação Profª Vande de Souza Ferreira (Petrolina) - 130 vagas



As inscrições acontecem de 8 de maio a 12 de junho, exclusivamente pela internet, no site https://processodeingresso.upe.pe.gov.br.



Para concorrer, é necessário pagar uma taxa de R$ 100. A isenção do valor pode ser solicitada no período de 8 a 14 de maio pelos candidatos que possuem o Número de Identificação Social (NIS) ou que sejam dependentes de servidores da UPE.





A seleção será por meio de prova, composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa e 20 de matemática, que será realizada no dia 29 de outubro, na cidade onde fica a escola escolhida pelo estudante no ato da inscrição.



O resultado dos estudantes classificados está previsto para ser divulgado no dia 15 de dezembro. O calendário completo e todas as informações do processo de seleção também está disponível no manual do candidato, no site da UPE.

A UPE disponibilizou canais de contato para dúvidas ou outras informações. O telefones são: (81) 3183-3660 /3183-3791 ou pelo e-mail: [email protected].

