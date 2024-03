A- A+

UPE divulga seleção com 512 bolsas de cadastro reserva para docentes extensionistas do Prevupe 2024 Inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de abril

Serão abertas nesta terça-feira (26) as inscrições do processo seletivo para cadastro reserva de docentes extensionistas do Pré-vestibular da Universidade de Pernambuco (Prevupe) 2024.

Estão sendo ofertadas 512 bolsas de incentivo em todo o Estado, para estudantes de nível superior das áreas de educação (licenciatura), que atuarão no desenvolvimento de atividades de extensão dentro de sua área de formação.

É necessário ter, pelo menos, 50% do curso cumprido. Também podem concorrer estudantes de pós-graduação que possuam formação em licenciatura na área que pretende atuar.



Segundo a UPE, a atuação como docente extensionista não originará em qualquer vínculo empregatício. O valor da bolsa é condicionado à quantidade de horas-aula ministradas, sendo R$ 30/hora e a carga horária semanal de 4 horas.

A seleção será realizada em etapa única, via avaliação curricular, a partir da formação e experiência profissional dos candidatos, além de análise do plano de aula, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de abril, por meio de preenchimento de formulário virtual. É necessário anexar documentos pessoais. No cadastro, o candidato deverá optar por apenas um dos 48 polos do Prevupe.



Há vagas para extensionistas em Biologia, Física, Geografia/Sociologia, História/Filosofia, Inglês, Espanhol, Matemática, Química, Português/Análise Linguística e Produção Textual, além de Português/Literatura.

O edital da seleção está disponível no site da UPE. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 26 de abril.

