UPE oferece mais de 7 mil vagas para cursos de idiomas e informática

A UPE está oferecendo mais de 7 mil vagas para cursos de idiomas e informática. A iniciativa faz parte do Programa de Línguas e Informática (Prolinfo) da Universidade e atenderá público de todas as idades.



Dentre os cursos oferecidos, estão o de Inglês, para crianças (entre 7 e 12 anos), jovens, adultos e idosos, Inglês instrumental, Espanhol (jovens, adultos e idosos), Informática (crianças, jovens e adultos), Excel, Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Português (Gramática, Redação e Interpretação de Texto) e Matemática. Os cursos de Português e Matemática são voltados para seleções diversas, como concursos públicos e vestibulares, ENEM, SSA, Escolas de Aplicação, IFPEs, entre outros.



O programa oferece cursos regulares e semi-intensivos, nas modalidades presencial e remota (aulas online, em tempo real). O aluno pode fazer a escolha de sua preferência, no momento da inscrição, através do site www.prolinfo.com.br. As inscrições vão até o dia 10 de março e aulas começam no dia 16 de março.



VAGAS

São ofertadas vagas (presenciais) nos Campi Recife, Camaragibe, Nazaré da Mata, Palmares, Garanhuns, Caruaru e Petrolina. As aulas remotas serão via Google Meet. Em ambos os casos, as aulas acontecem nos turnos da manhã, tarde ou noite, com opções de horários entre segunda-feira e sábado. As aulas ocorrem em um dia ou dois dias da semana. O aluno escolhe seu curso, dia e horário no momento da inscrição.



MATRÍCULAS

A taxa de matrícula é realizada por módulo e os valores são de R$ 310,00 e R$ 410,00. O curso não possui mensalidade e a taxa inclui o material didático digital.

O Edital de Matrícula 2024.1, constando todo o regulamento, assim como os quadros de horários, estão disponíveis em www.prolinfo.com.br.



Para mais informações, basta entrar em contato com os números (81) 3033-7384 / (81) 3033-7385 / (81)9.9611.6166 ou pelo e-mail contatoprolinfo.com.br.

